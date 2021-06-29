قرارات هامة التعليم تحول الكتب المدرسية إلى مناهج رقمية بالأجهزة الذكية من العام القادم

في خبر سار زفت وزارة التعليم إلى تحويل الكتب الدراسية إلى مناهج رقمية من العام القادم، ففي ظل الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا والعمل على تقليل الإصابات والعمل على تفادي أي انتشار لتفشي كورونا فعملت وزارة التعليم على التحول إلى المناهج الرقمية واستبدال الكتب بالأجهزة الذكية وفق خطة مرحلية تبدأ من العام الدراسي المقبل، فقد تواصل وزارة التعليم عمليات ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن جهود الوزارة للاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

من الجدير بالذكر فقد قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية منذ وقت مبكر بالإعلان عن مراحل تصميم المقررات الدراسية لجميع المراحل من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ومراجعتها، واعتمادها، واستكمال طباعتها، ومتابعة ترحيلها وفق خطة زمنية تضمن وصولها لجميع المدارس في جميع مناطق المملكة قبل وقت كافٍ من بدء العام الدراسي، كما يواصل فريق التطوير الاستراتيجي في الوزارة جهوده المستمرة للتحوّل إلى المناهج الرقمية، واستبدال الكتب الورقية بالأجهزة الذكية؛ وفق خطة مرحلية تبدأ من العام الدراسي المقبل.

وفي ظل اتطورات الأخيرة التي تشهدها المملكة سعت الوزراة إلى تطوير الكتب الدراسية لمختلف المراحل الخاصة بالتعليم، حيث تشمل:

وفي ظل استعدادات الوزارة للعام الدراسى الجديد فقد أوضحت التقارير الأخيرة كل ما يتعلق بالمراحل التعليمية المختلفة، فقد أوضحت الوزارة إنها قد أنتهت من طباعة 28,452,093 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الابتدائية، و14,767,573 مليون كتاب مدرسي للمرحلة المتوسطة، و26,886,034 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الثانوية، بإجمالي 70,105,700 مليون كتاب مدرسي لمدارس التعليم العام، كما أنهت طباعة 187,266 ألف كتاب مدرسي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و375,125 ألف كتاب مدرسي لمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية ورياض الأطفال وبرنامج مجتمع بلا أمية، و28,100 ألف كتاب مدرسي للعوق البصري (برايل)، إضافة إلى 22,541 ألف كتاب للطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية لجميع المراحل و1,054,539 مليون كتاب مدرسي للمدارس العالمية، و55,134 ألف كتاب مدرسي للمدارس السعودية في الخارج، كما تضمنت 160,350 ألف كتاب مدرسي للمدارس العربية بجيبوتي، و62,156 ألف دليل معلم لرياضة الدفاع عن النفس، و3,500 آلاف كتاب للغة الصينية في المرحلة الثانوية؛ بإجمالي 71,863,645 مليون كتاب مدرسي للعام 1443هـ لجميع المراحل الدراسية للفصل الدراسي الأول.

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