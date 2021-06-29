دخول البوابة التعليمية مسقط home.moe.gov.om رابط استخراج النتائج (الخامس – الحادي عشر)

دخول البوابة التعليمية مسقط التي بدا البحث الكبير عليها حسب مؤشرات البحث العالمية في جوجل ابتداء من اليوم عن نتائج الطلاب من الصف الخامس الابتدائي وحتى الصف الحادي عشر، حيث يقوم الطلاب بمتابعة أخبار وزارة التربية والتعليم للتعرف على المواعيد المقرر فيها الانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب والموعد المقرر فيه تفعيل رابط البوابة التعليمية للسلطنة لاستخراج نتائج الطلاب.

موقع وزارة التربية والتعليم

وقد قامت وزارة التعليم بالسلطنة باتباع أحدث الطرق التعليمية وكذلك أحدث الطرق التكنولوجية لاستخراج النتائج، حيث كان التعليم الرقمي ومنصات التسجيل بحساب الطالب لاستخراج النتائج والدخول على الامتحانات الإلكترونية هو أحدث سبل التعامل الإلكتروني في ظل تطورات العصر الحديث، حيث قامت جميع دول العالم باستخدام النظام الإلكتروني في التسجيل والدخول الرقمي على المنصات التي فيها التعليم والفصل الإلكتروني للتعليم الافتراضي وكذلك متابعة المكتبة الرقمية التي فيها جميع الشروح والفيديوهات للاستذكار، وقامت وزارة التعليم بالاهتمام بالطلاب في المراحل العمرية المبكرة أيضا وذلك للتعلم مع متابعة اساسيات التعليم والواجبات الفصلية مع المعلم والتقييم اليومي لأداء الطالب، وكان للتعليم الرقمي أيضا الوسيلة الأفضل في ظل انتشار فيروس كرونا بالموجة الثالثة حيث تقوم وزارة التعليم بالحرص على صحة الطالب وعدم تعرضه للإصابة.

نتائج الطلاب من الصف الخامس وحتى الحادي عشر

أنهى الطلاب التعليم الإلكتروني الخاص بهم على منصة الامتحانات الخاصة بهم في 13 يونيو الجاري، وبدا التصحيح منذ اليوم الأول للاختبارات الإلكترونية، وتعتمد المنصات الرقمية بوزارة التربية والتعليم التصحيح الإلكتروني لما فيه سرعة في المراجعة ودقة في البيانات، على أن تقوم بالإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من اعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم، ويقوم موقع الوزارة الرسمي بالإعلان عنها وتفعيل الاستعلام الرقمي عنها.

يقوم الطلاب بالتسجيل على رابط الوزارة الرسمي.

يقوم الموقع بتفعيل رابط النتائج وعند التفعيل يقوم الطالب بكتابة رقم المقعد الخاص به.

يتم استكمال جميع البيانات المطلوبة ثم بداية البحث.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر دخول البوابة التعليمية مسقط

وقد قام الطلاب بالتسجيل من قبل في منصات الوزارة التعليمية، وذلك لمتابعة الدروس الإلكترونية عبر منصة جوجل كلاس روم للطلاب.