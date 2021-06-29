جانتس يأمر الجيش الإسرائيلى بإخلاء بؤرة أفيتار الاستيطانية

جدة - نرمين السيد - أمر وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، أمس الإثنين، قادة الجيش بالاستعداد لإخلاء البؤرة الاستيطانية "أفيتار"، المقامة على جبل صبيح قرب بلدة بيتا الفلسطينية، شمالى الضفة الغربية.





ووفقًا لصحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية، فقد أصدر جانتس تعليماته لضباط الجيش الإسرائيلى بالتحضر لإخلاء "أفيتار" خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع الحوار الذى تجريه المؤسسة الأمنية مع المستوطنين لكى يقوموا بإخلاء المكان دون أى مواجهات.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلى سيدفع بمزيد من القوات العسكرية والشرطية إلى شمال الضفة الغربية ومنطقة جبيل صبيح، قرب نابلس، فى إطار استعدادات لعملية إخلاء البؤرة الاستيطانية.

وبحسب موقع "i24"، تأتى تعليمات وزير الدفاع لإسرائيلى على الرغم من أنباء حول التوصل إلى تسوية بين الحكومة الإسرائيلية وقادة المستوطنين بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية، والعمل على شرعنتها مستقبلاً.

وكانت السلطات الإسرائيلية قررت إخلاء المستوطنة وإقامة قاعدة عسكرية بدلاً منها، فى انتظار صدور قرار جديد بشأنها.

وبحسب اتفاق بين المستوطنين ووزارة الداخلية الإسرائيلية، سيتعين عليهم مغادرة "أفيتار" فى الأيام المقبلة لكن منازلهم النقّالة ستبقى حيث هى وسيستخدمها الجيش، بانتظارقيام وزارة الأمن بإعادة تقييم لحقوق الملكية العقارية.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس المستوطنات فى شمال الضفة الغربية، يوسى داغان، أن وزارة الأمن ستحول افيتار فى بادئ الأمر إلى قاعدة عسكرية، ثم ستُبنى مدرسة تلمودية فيها.