وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى الإمارات في أول زيارة رسمية

توجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى الإمارات، صباح اليوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي لدولة الإمارات منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية العام الماضي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية: ”ينطلق وزير الخارجية يائير لابيد في الدقائق المقبلة إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة من نوعها“.

وأوضح البيان أن ”الوفد الإسرائيلي سيحط ظهرا في أبوظبي“.

ونشر لابيد على تويتر صورة له وهو على متن الطائرة واصفا الزيارة بأنها ”تاريخية“.

ومن المقرر أن يفتتح لابيد السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية العامة لإسرائيل في دبي خلال الزيارة التي تستغرق يومين.