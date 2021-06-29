وزير الخارجية الأمريكي ردا على سؤال عن القوات الروسية والتركية في ليبيا:...

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة صحفية نشرت اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عن القوات الروسية والتركية في ليبيا، إن القوات الأجنبية سترحل قريبا، وإن العملية ستستغرق بعض الوقت.

وحول العلاقة مع روسيا قال بلينكن، إن الولايات المتحدة تأمل في علاقات أكثر استقرارا ونفعا مع موسكو.

وأضاف لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية اليومية ”إذا استمرت روسيا في الهجوم علينا، أو التصرف على غرار ما فعلته في هجمات سولار ويند (الإلكترونية)، والتدخل في انتخاباتنا والاعتداء على نافالني، فسوف نرد“.

كان بلينكن يشير إلى الهجمات الإلكترونية التي استهدفت وكالات حكومية أمريكية، ودور المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.

وعن الصين قال بلينكن ”هي الأكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بالعلاقات“.. لكنه أضاف، أن الولايات المتحدة لن تطلب من أي دولة أن تختار بين البلدين.