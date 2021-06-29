الهند تسجل 37566 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 37566 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 30.31 مليون.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 907 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 397637 منذ بدء الجائحة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 181.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من أربعة ملايين,