ألمانيا تسجل 404 إصابات جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و727333 بعد تسجيل 404 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 90819 بعد تسجيل 57 وفاة.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 181.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من أربعة ملايين.