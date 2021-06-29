موقع فضاء اولياء التلاميذ للتعرف على نتائج الفصل الثاني للتعليم المتوسط والابتدائي 2021

موقع فضاء اولياء التلاميذ، يبحث جميع طلاب الصفوف الابتدائية والمتوسطة عن رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ، وذلك بعد اعلان وزارة التربية الوطنية بالجزائر أن النتائج هذا العام من المقرر أن تصدر إلكترونيًا عبر هذا الموقع، وهو الذي تم طرحه للحصول على النتائج منذ بداية العام الدراسي الحالي 2020/2021، وكان هذا واحدًا من اهم وافضل الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على جميع الطلاب واولياء الامور من تفشي فيروس كورونا بينهم، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية منذ فترة قليلة أن رفع النتائج على الموقع المخصص للاستعلام من المقرر أن يبدأ اليوم الأحد الموافق 20 يونيو 2021، وللتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر الموقع التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية تابعو الفقرات التالية.

موقع فضاء اولياء التلاميذ

لقد أدى جميع الطلاب الاختبارات الخاصة بهم في ظل إجراءات احترازية مشددة خوفًا على جميع الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم، وحاليًا قد تم الانتهاء من تصحيح اوراق الاجابات ومراجعتها بشكل رسمي، بالإضافة إلى ذلك فإن النتائج قد صدرت، ويمكن لجميع الطلاب الحصول عليها من خلال بعض البيانات البسيطة التي يطلبها الموقع لعرض النتيجة للطلاب، وقد صدرت النتائج من خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ، وهو الموقع المخصص لصدور نتائج الطلاب بدءًا من بداية العام الدراسي الجاري، وستتعرفون خلال السطور القادة على الخطوات التي عليكم اتباعها للإستعلام عن النتائج خلال هذا الموقع.

الاستعلام عن النتائج عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ

يمكنك الآن وبسهولة لجميع الطلاب التعرف على النتائج الخاصة بهم من خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ، والذي يُعد احد المنصات التعليمية التي اطلقتها وزارة التربية الوطنية الجزائرية كنوع من انواع مساعدة الطلاب خلال مسيرتهم التعليمية عن بُعد، وقد جاءت خطوات الاستعلام عن النتائج كالاتي: