“برقم الاكتتاب” رابط استخراج نتائج البكالوريا moed.gov.sy الثانوية العامة السورية 2020

رابط نتائج البكالوريا moed.gov.sy السورية التي تقوم وزارة التربية والتعليم السورية بالإعلان عنها في وقت قريب بعد أن يتم الانتهاء بشكل تام من رفع أرقام الطلاب واعتماد النتيجة من السيد وزير التربية والتعليم السوري، حيث أنهى الطلاب الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2020-2021 في وقت قريب وبدا مؤشر البحث في جوجل بالإعلان عن ارتفاع البحث اليومي عن موعد الإعلان عنها وخطوات الاستخراج.

بيانات وزارة التربية والتعليم السورية

وحسب جدول الاختبارات النهائية للصف الثالث الثانوي أو البكالوريا السورية تم الإعلان عن انتهاء جميع امتحانات الطلاب في يوم 22 يونيو 2021 وبدا البحث اليومي في التصاعد عن موعد الانتهاء من رفع النتائج، ويقوم السيد وزير التربية والتعليم باعتماد النتائج والإعلان في مؤتمر صحفي كبير عن نسب النجاح في هذا العام وأسماء الأوائل، على أن يتم تفعيل رابط استخراج النتائج بعدها للطلاب في جميع المحافظات.

الاختبارات النهائية للثانوية السورية

قام الطلاب ببداية الاختبارات النهائية للبكالوريا في نهاي مايو الماضي وانتهوا من أداء الامتحانات في يوم 22 يونيو وتم تأمين اللجان الامتحانية بشكل جيد، حيث اشتركت وزارة الداخلية والصحة مع وزارة التعليم في تأمين اللجان وتعقيمها والحرص على عدم الغش ليقوم كل طالب بالحصول على الدرجات المستحقة له، حيث تعتبر السنة النهائية هي الفيصل في مستقبل كل طالب وتحرص الوزارة على الحصول على ما يستحق، وتم تأمين انتقال أوراق الإجابات إلى كنترولات التصحيح وتأمين تصحيح أوراق الطلاب والمراجعة بشكل جيد، ويتبقى اعتماد النتائج من السيد وزير التعليم والإعلان عنها في مؤتمر صحفي على القناة الرسمية لسوريا.

كما يمكن الاستعلام عن نتائج الصف التاسع السورية التي تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان الرسمي عنها عبر الربط المخصص لنتائج التاسع السورية 2020، وذلك بعد أن تم الانتهاء منها قبل نتائج البكالوريا السورية.

تبدا خطوات استخراج النتائج بالدخول على الرابط الرسمي لنتائج طلاب سوريا. يقوم الطالب بالاستعلام عن النتائج برقم الاكتتاب. يتم كتابة الفرع (علمي – أدبي). يقوم بالبحث. تظهر النتائج في حال تم تفعيل رابط الموقع.

خطوات ورابط استخراج نتائج البكالوريا moed.gov.sy