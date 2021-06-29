مؤشرات عن دخول سلالة دلتا إلى العراق

جدة - نرمين السيد - وقال مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامى - فى تصريح نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "السلالة الهندية المتحورة (دلتا) تعد من أخطر السلالات، وقد أثبتت عدة عوامل وجودها فى العراق منها: زيادة الإصابات بين فئة الشباب وارتفاع أعداد المتواجدين بالعناية المركزة، حيث زادت من 300 إلى أكثر من 500 حالة إصابة من الشديدة والحرجة فى عموم البلاد ".

وأضاف أن "الإصابات كانت بحسب المسحات أقل من 10%، وأصبحت حالياً بحسب الموقف الوبائى الأخير أكثر من 12 %، وهذه الزيادة السريعة بالإصابات تدل على دخول السلالة الهندية".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت - فى وقت سابق - أن متحور "دلتا" موجود فى 92 دولة حول العالم.