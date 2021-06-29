وزير خارجية كوريا الجنوبية يدخل العزل بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - دخل وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشونغ إيوى يونغ، إلى العزل الذاتى، بعدما ثبت إصابة أحد ركاب رحلة كان متنها أثناء عودته إلى البلاد بعد جولة فى جنوب شرق آسيا، بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الثلاثاء، وصل وزير الخارجية إلى العاصمة سول، يوم السبت الماضى، قادما من إندونيسيا، أخر محطة فى جولته التى استغرقت أسبوعا، وتضمنت أيضا فيتنام وسنغافورة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية، أمس الإثنين، إن السلطات الصحية أبلغت الوزير أنه ثبت إصابة أحد ركاب بفيروس كورونا ، مضيفة أنها طلبت منه العزل الذاتى لمدة 14 يومًا بموجب قواعد الحجر الصحى.

وكانت نتائج اختبارات يونغ ووفده سلبية عندما خضعوا للاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا عند وصولهم.

وقال مسؤول فى الخارجية الكورية، إن "الوزير ألغى خطته لحضور اجتماع الجمعية الوطنية المقرر عقده فى وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، وسيحضر النائب الأول لوزير الخارجية نيابة عنه"، لافتًا إلى أن "الوزير يونغ سيعمل من المنزل خلال فترة العزل الذاتى التى حددتها السلطات الصحية"