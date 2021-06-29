بالدرجات تنسيق التمريض العسكري 2021 بعد الاعدادية للبنات وللبنين

تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول في مدارس التمريض العسكري 2021 القبول , تم التصريح رسميا عن نتائج الصف الثالث الإعدادي من قبل وزارة التربية والتعليم بالأمس , و بادر كل الطلاب من اجل معرفة نتائجهم , وبالمثل تم التصريح رسميا عن تنسيق القبول في الثانوي العام والفني , لكن يوجد العديد من الطلاب الذين يهدفون إلي القبول بالتمريض العسكري 2021 بعد نتيجة الإعدادية , سوف نطلعكم اليوم في موقعنا عن تفاصيل تنسيق القبول في التمريض العسكري , حيث انه قد تم التصريح عن تنسيق القبول رسميا بالفعل .

تنسيق التمريض العسكري 2021

لطلاب الإعدادية تنسيق القبول في الثانوية للتمريض العسكري 2021 زادت الأبحاث بكثرة في مواقع البحث عن تنسيق القبول في الثانوية للتمريض العسكري في الجميع المحافظات , وقد تم التصريح عنها رسميا كما أحبرناكم في جميع محافظات مصر العربية وسوف نقدم إليكم كل ما يتعلق عن تنسيق القبول في الثانوية للتمريض العسكري للأنات والذكور

تنسيق التمريض العسكري 2021 بالدرجات

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة الاسكندرية هو : 215

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة القاهرة هو : 220

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة الجيزة هو : 200

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة كفر الشيخ هو : 220

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة المنيا هو : 212

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة الدقهلية هو : 244

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة الغربية هو : 234.5

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة القليوبية هو : 215

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة سوهاج هو : 230

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة الاسماعيلة هو : 215

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة السويس هو : 220

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة مرسي مطروح هو : 205

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة الوادي الجديد هو: 220

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة اسوان هو : 205

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة المنوفية هو : 220

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة الاقصر هو : 195

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة بني سويف هو : 215

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة جنوب سيناء هو : 225

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة شمال سيناء هو : 230

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة الشرقية هو : 225

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة دمياط هو : 200

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة قنا هو : 205

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة الفيوم هو : 215

– تنسيق القبول في الثانوية للتمريض في محافظة أسيوط هو : 220

شروط الالتحاق بالتمريض العسكري 2021

يوجد بعض الصفات الواجب توافرها للالتحاق بالثانوية للتمريض العسكري 2021 هي :

1 – عمر المقبل علي التقديم يجب أن لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 20 عام

2 – من اللازم أن يتعهد المتقدم علي عدم الزواج أثناء الدراسة

3 – الوالدة والوالد يجب أن يكونوا من اصل مصري والطالب حامل للجنسية المصرية

4 – من المهم الحصول علي موافقة الوالدين للقبول بالتمريض العسكري

5 – مجموع الطالب في اللغة الانجليزية يصل إلي 70 %

6 – المجموع الكلي للطالب لا يتجاوز 70%

7 – النجاح الامتحانات الخاصة بالتمريض

8 – الحصول علي شهادة حسن سلوك يجب التأكد من توافر جميع الشروط