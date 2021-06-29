برنامج واعد جامعة الملك فهد عبد العزيز وأهم الخدمات الإدارية التي يقدمها

برنامج واعد للتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز 2021 والخدمات التي يمنحها للطلاب ، حيث تقدم جامعة الملك عبد العزيز العديد من الأنظمة والخدمات الإلكترونية ولذلك لمساعدة المستخدمين للوصول للمعلومات المطلوبة بسهوله من أي مكان ومن دون الحاجة إلي مجهود والذهاب إلي مكان ، وبالنسبة لبرنامج واعد من احد هذه الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها الجامعة وتوفرها للطلبة، حيث أن جامعة الملك عبد العزيز تحاول جاهدة من اجل تسهيل جميع الخدمات سواء كانت إدارية أو كانت أكاديمية ومن الآن وصاعدا لم تعد الخدمات متاحة فقط أثناء العلم بل أصبحت متاحة في كل الأوقات وفي كل الأماكن وبطريقة إلكترونية مبسطة , وهذا هو الهدف المرجو من المنظومة بأكملها .

برنامج واعد والتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز

بعد التصريح والإعلان عن نظام انجز وبرنامج واعد من قبل الجامعة قد سهل هذا الحصول علي جميع الخدمات عندما تحتجاها فقد سهلت الجامعة الحصول علي هذه الخدمات لكل من الطلاب ومعلمين والعاملين بشكل عام في الجامعة ولاقي النظام نجاحا كبيرا والتجأ إليه كل من يريد الوصول إلي خدمات الجامعة ، وتعمل جامعة الملك عبد العزيز علي تقديم التطوير الدائم للنظام .

خدمات برنامج واعد

وسوف نعرض لكم الخدمات التي يقدمها برنامج واعد ونظام انجز جامعة الملك عبد العزيز ومن بين هذه الخدمات ما يلي :

توفير الحصول علي البيانات الشخصية

يوفر النظام الاستعلام عن المستحقات التي تم صرفها بالفعل

خدمة استعلام المباشرات

يتيح النظام فرصة للاستعلام عن القرارات

الحسوميات لطلب التبرع الشهري

طبقات الإفادة وطلبات التكليف وطلبات الإفادة للمتبرع

خدمة الموافقة علي التبرع الشهري

خدمة التكليف وخدمة الموافقة علي التكليف

خدمة طلب تجديد للعقد وخدمة الموافقة عليها

إدراج الأبحاث ( خاص بهيئة التدريس )

خدمة تعميد طلب السفر والموافقة علي طلب السفر

خدمة بيان خدمة لراتب الموظفين

بيان خدمة

خدمات بيان الوظيفة والموافقة علي تسوية وضع أكاديمي

خدمة تقديم البدالات وخدمة الموافقة عليها

خدمة طلب تعويض تذكر

طلب سفر بقرار إداري

خدمة طلب إنهاء الخدمة والموافقة عليها

خدمة تمديد الخدمة والموافقة عليها

خدمة طلب مكافئة نهاية الخدمة والموافقة عليها

وفي الأخير خدمة اعتماد طلب التعويض

كل هذه الخدمات بشكل إلكتروني من قبل برنامج واعد جامعة الملك عبد العزيز .