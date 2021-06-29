السجن 15 شهرا لرئيس جنوب إفريقيا السابق بتهمة تحقير القضاء

جدة - نرمين السيد - وزوما (78 عاما) كان متهما بتلقى رشاوى قبل توليه الرئاسة من صفقة بقيمة 51 مليار راند (3,4 مليار دولار) لشراء مقاتلات حربية وزوارق دوريات ومعدات عسكرية صنعتها خمس شركات أوروبية بينها مجموعة "تاليس".

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