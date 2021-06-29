جدة - نرمين السيد - وكان الجيش اليمنى قد تصدى خلال الأيام الأخيرة لنحو 50 هجوماً حوثياً على امتداد خط النار فى محافظتى مأرب والجوف، وهو الأمر الذى كبد الميليشيات المهاجمة عشرات من القتلى والجرحى، الأمر الذى جعلها تحاول منذ أمس الإثنين، ترتيب صفوفها، على أثر الخسائر التى تكبدتها بفعل المعارك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل طفل يمنى بصاروخ أطلقته ميليشيات الحوثى على مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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