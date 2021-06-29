روسيا: فتح مركزين لتطعيم الأجانب ضد كورونا فى موسكو

جدة - نرمين السيد - ووفقا لشبكة "روسيا اليوم"، أصبح من الممكن أن يتلقى المهاجرون فى روسيا اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى كل من مركز الهجرة متعدد الوظائف فى منطقة "ساخاروفو"، وكذلك فى نقطة التطعيم فى المركز التجارى بمنطقة "سادوفود" بموسكو. وأشارت الشبكة الروسية إلى أنه سيتم اعتماد لقاح "سبوتنيك لايت" فى المرحلة الأولى، ويتم تطعيم العمال المهاجرين بناء على طلب من أصحاب العمل. ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى موسكو وباقى مناطق روسيا، سجلت السلطات الصحية فى روسيا خلال الأيام الأخيرة، إقبالاً كثيفًا على التطعيم ضد الوباء.

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