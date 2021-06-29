هنا موقع فضاء اولياء التلاميذ.. كشف نقاط الفصل الثاني 2021 للتعليم المتوسط والابتدائي

موقع فضاء اولياء التلاميذ، بدأ الآلاف من المواطنين في الجزائر بالبحث عن رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ ليتمكنوا من معرفة نتائج أبناءهم وكشف نقاط الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2021، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر بخصوص اطلاق هذه المنصة الإلكترونية لتسهل على المواطنين الحصول على كافة الخدمات التعليمية بشكل الكتروني، وكان ذلك ضمن مجهوداتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

موقع فضاء اولياء التلاميذ

منذ ساعات قليلة أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن ظهور نتائج الطلاب ورفعها عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، وعليه نوهت الوزارة بضرورة الاسراع في التسجيل عبر الموقع، وقد رصدت محركات البحث الكثير من العمليات البحثية عن رابط الموقع وكذلك عن الخطوات الصحيحة للتسجيل فيه وكيفية الاستعلام عن النتائج من خلاله، وتجدر الإشارة إلى أنه لم تكن تلك المنصة الوحيدة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية بالجزائر هذا العام، ولكنها قامت بالفعل بتفعيل عدة منصات الكترونية للتعليم عن بعد لاستكمال العام الدراسي بسلام دون تعريض الطلاب أو المعلمين لأي ضرر.

كيفية التسجيل عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ

حددت الوزارة بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها التسجيل في موقع فضاء اولياء التلاميذ، تتمثل تلك الخطوات في التالي:-

الدخول اولا الى الرابط المخصص ل موقع فضاء اولياء التلاميذ .

. الضغط على تسجيل حساب جديد.

ادخال البيانات المطلوبة.

تعيين كلمة السر واسم المستخدم.

الضغط على تأكيد.

خطوات الاستعلام عن النتائج عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ

أما عن الخطوات التي يمكن لولي الأمر اتباعها من خلال حسابه في موقع فضاء اولياء التلاميذ لمعرفة النتائج فتتمثل في التالي:-

يدخل ولي الأمر على حسابه في موقع فضاء اولياء التلاميذ.

ومن ثم يضغط على خدمة اظهار النتائج.

ثم يقوم بإدخال بيانات الطالب، مع تحديد السنة الدراسية التابع لها.

ثم يضغط على عرض النتيجة.

لم ينتهي الامر عند ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2021، لكن ما زالت هناك الكثير من عمليات البحث التي يقوم بها الكثير من الطلاب واولياء الامور للتعرف على النتيجة الخاصة بهم، حيث حدث خطأ ما عند ظهور النتائج بسبب الضغط الكبير من قِبل اولياء الامور والطلاب والذي اثر على السيستم الخاص بالموقع، والآن تم اصلاح الموقع ويستطيع الطلاب التعرف على النتائج الخاصة بهم دون مواجهتهم لأي مشاكل.

بعد ان قامت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالاعلان عن اتاحة نتائج طلاب الفصل الثاني 2021 من خلال موقع فضاء ولياء التلاميذ، قدمنا لكم من خلال هذا الموضوع كافة التفاصيل التي تحتاجونها للتمكن من الاستعلام عن النتائج من رابط الموقع الخاص بنتائج الطلاب، وكيفية الحصول علي النتائج من خلال الموقع عن طريق اتباع التي قدمناها لكم سابقا، تابعونا نقدم لكم كل جديد حول نتائج الطلاب من خلال هذا الموضوع.