معرفة نتائج السادس الابتدائي 2021 معرفة النتائج خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج السادس الابتدائي 2021، ينتظر الآلاف من العراقيين الآن الموعد الذي تقوم فيه وزارة التربية العراقية بالكشف عن اعلان نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق 2021، والذي من المفترض أن يتم خلال الساعات القليلة القادمة، وفي حالة من التوتر والترقب يبحث الكثير من أولياء الأمور عن الرابط الذي يمكنهم من خلاله الاطلاع على درجات ابناءهم، وقد يرجع ذلك لأهمية هذه المرحلة التعليمية في حياة الطلاب، حيث يتم تأسيسهم فيها وتأهيلهم للالتحاق بالمرحلة المتوسطة، ومن خلال التقرير التالي سوف ترصد لكم أهم التفاصيل.

نتائج السادس الابتدائي 2021

نظراً لتشوق الجميع في دولة العراق لمعرفة نتائج السادس الابتدائي 2021، حرصت الحكومة العراقية على أن تولي اهتماما كبيرا لذلك، وتسعى جاهدة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور، فقد قامت بتفعيل رابط وزارة التربية العراقية للاستعلام عن النتائج في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيش فيها العراق الآن بسبب انتشار فيروس كورونا

موقع وزارة التربية العراقية للاطلاع نتائج السادس الابتدائي 2021

ذكرنا أنه تم تفعيل موقع وزارة التربية العراقية للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 في كافة أنحاء العراق، كما أعلنت الوزارة أنه سوف يقوم موقع السومرية و النجاح و نيوز وموقع نتائجنا وعدد كبير من المواقع الالكترونية العراقية الأخرى بتولي مهمة رفع نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي فور اعتمادها من قبل وزير التربية الدكتور حسن الدليمي خلال الايام القليلة القادمة، ومن الجدير بالذكر أنه قد صرحت مصادر مسؤولة بالوزارة أنه أوشكت معظم اللجان على الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، وقد جاءت النتائج المبدأية للطلاب مرتفعة ومبشرة بالخير إلى حد كبير.

خطوات معرفة نتائج السادس الابتدائي 2021

اشارت الوزارة الى انة سيتم اعتماد النتائج خلال الايام القليلة القادمة، وفور الانتهاء من ذلك سيتم رفعها مباشرة خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتمكن الطلاب من الدخول على الموقع خلال شبكة الانترنت، ومن الصفحة الرئيسية للموقع يتم اختيار الايقونة المخصصة للنتائج، ومن ثم يتم ادخال البيانات المطلوبة والذغط على زر عرض النتيجة، ليقوم الموقع بتحميل النتيجة الخاصة بك مباشرةً.

مؤخرا قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالاعلان أنه سوف يقوم موقع السومرية و النجاح و نيوز وموقع نتائجنا وعدد كبير من المواقع الالكترونية العراقية الأخرى بتولي مهمة رفع نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي فور اعتمادها من قبل وزير التربية الدكتور حسن الدليمي خلال الايام القليلة القادمة، ومن الجدير بالذكر أنه قد صرحت مصادر مسؤولة بالوزارة أنه أوشكت معظم اللجان على الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، لذلك قدمنا لكم كافة الخطوات للاستعلام عن النتائج فور ظهورها.