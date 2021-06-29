حكم بسجن رئيس جنوب أفريقيا السابق 15 شهرا

أصدرت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 15 شهرا بحق الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما، بعدما أدانته بازدراء المحكمة لعدم مثوله أمام لجنة مكافحة فساد هذا العام.
ولم يمثل رئيس جنوب أفريقيا السابق جايكوب زوما أمام تحقيق يقوده نائب كبير القضاة رايموند زوندو في فبراير، وفقا لرويترز.
ويبحث التحقيق في اتهامات بالكسب غير المشروع على مستويات عليا خلال فترة رئاسة زوما التي امتدت من عام 2009 إلى عام 2018.
وينفي زوما ارتكاب أي مخالفة ولم يتعاون مع التحقيق حتى الآن.
وقالت القاضية سيسي خامبيبي إن أعلى سلطة قضائية أصدرت هذا الحكم "بغالبية أعضائها"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وأضافت القاضية قبل إعلان العقوبة "ما من خيار آخر أمام المحكمة الدستورية سوى أن تخلص إلى القول إن زوما مذنب بتهمة تحقير المحكمة".
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