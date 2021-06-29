ألمانيا: عملية الطعن فى فورتسبورج كانت بدوافع التطرف

جدة - نرمين السيد - رجح المحققون فى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن تكون هناك دوافع إسلامية متطرفة وراء عملية الطعن التى نفذها صومالى الأسبوع الماضى، وأدت إلى مقتل ثلاث نساء فى مدينة فورتسبورج.





ووفقًا لبيان مشترك، قال المدعى العام بولاية بافاريا، ومكتب التحقيقات المرتبطة بالجرائم، إن "المكتب البافارى المركزى للتطرف والإرهاب تولى التحقيق نظرًا إلى الترجيحات بأن الدافع كان إسلاميًا".

وكان مشتبه به صومالى، 24 عامًا، هاجم المارة بسكين وسط مدينة فورتسبورج، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين على الأقل بجروح خطيرة. واعتقلت الشرطة المهاجم لاحقاً بعد أن أطلقت عليه النار.

واستهدف منفذ الهجوم، الذى وصل إلى فورتسبورج عام 2015، الاعتداء وسط المدينة مستهدفًا متجرًا لبيع المعدات المنزلية قبل أن يتوجّه إلى مصرف.