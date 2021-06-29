عاجل.. جبهة تحرير تيجراى تسيطر على عاصمة الإقليم بشكل كامل

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الجبهة جيتاتشيو رضا لرويترز، إنه يتم إجراء عمليات تمشيط لملاحقة قوات الحكومة الإثيوبية التى انسحبت من العاصمة مقلى، وإن المدينة باتت تحت سيطرة الجبهة بنسبة 100%. وأضاف أن الاشتباكات النشطة فى مقلى انتهت قبل حوالى 25 دقيقة، مؤكدا "ما زالت قواتنا تقوم بعمليات مطاردة حثيثة إلى الجنوب والشرق".

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