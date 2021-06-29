المفوضية الأوروبية تحذر من تفشى سلالات كورونا فى يورو 2020

جدة - نرمين السيد - وجاءت هذه التحذيرات وسط مخاوف من انتشار العدوى خلال البطولة التى تأجلت من العام الماضى خوفا من الفيروس الذى بث الرعب فى القلوب حول العالم.

وستقام مباريات البطولة التى تستمر شهرا كاملا فى 11 مدينة عبر القارة، بينما سمحت بعض الدول بعودة الجمهور إلى المدرجات بنسب متفاوتة.