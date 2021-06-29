جدة - نرمين السيد - وجاءت هذه التحذيرات وسط مخاوف من انتشار العدوى خلال البطولة التى تأجلت من العام الماضى خوفا من الفيروس الذى بث الرعب فى القلوب حول العالم.
وستقام مباريات البطولة التى تستمر شهرا كاملا فى 11 مدينة عبر القارة، بينما سمحت بعض الدول بعودة الجمهور إلى المدرجات بنسب متفاوتة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية الأوروبية تحذر من تفشى سلالات كورونا فى يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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