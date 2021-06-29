هجمات صاروخية خطيرة تستهدف القوات الكردية فى دير الزور

جدة - نرمين السيد - أكدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء، أن وحداتها تعرضت لهجمات صاروخية وصفتها بالخطيرة فى محيط حقل العمر النفطى بمحافظة دير الزور فى شرق سوريا، أمس الإثنين.





ووفقًا لبيان نشره المركز الإعلامى لقوات سوريا الديمقراطية، حول الهجمات الصاروخية فى دير الزور، فقد تعرضت القواعد العسكرية المتقدمة لمحاربة داعش فى دير الزور لهجمات صاروخية خطيرة، أمس الإثنين، موضحة أن الهجمات تركزت على القوات المتواجدة بمنطقة حقل العمرى فى ريف دير الزور. وأشار البيان الذى نشرته قسد على صفحاتها الرسمية، إلى أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية فقط، مضيفة أن قسد "نفذت عدة عمليات احترازية فى المناطق المحيطة، منعًا لأى تحركات قد تقوم بها خلايا تنظيم داعش الإرهابى".

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