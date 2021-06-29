ربيعى: إيران لا تستعجل التوصل إلى اتفاق فى محادثات فيينا

وحسبما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، قال ربيعى: "الحكومة ليست مستعدة للتغاضى عن حقوق البلاد مقابل التوقيع على اتفاق خلال الفترة المتبقية لها فى الحكم، بل ستوكل هذا الملف إلى الحكومة القادمة".
وأضاف، أن "كل ما ينبغى طرحه من وجهة نظر إيرانية قد وضع على طاولة الحوار وتم بحثه، وأن طهران متمسكة برؤيتها"، موضحًا أن "المحادثات وصلت إلى مرحلة ينبغى فيها على جميع الأطراف أن تتخذ قراراتها".
وفى الوقت نفسه، شدد المتحدث الإيرانى على أن الحكومة ترى نفسها ملزمة بمتابعة المحادثات بعزم راسخ من أجل رفع العقوبات فى أقرب فرصة.
ومن المقرر أن يغادر روحانى منصبه فى أغسطس المقبل، ليتولى الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسى مهامه.
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