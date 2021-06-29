من هو اللاعب مصطفى إدريس .. ما هو مرضه وحقيقة خبر وفاته

اللاعب مصطفى إدريس هو أحد أبرز لاعبي نادي النصر السعودي، والذي انتقل إليه من النادي الأهلي السعودي، وحقق اللاعب العديد من الإنجازات مع ناديه الأخير، حيث كان من أكثر اللاعبين اللذين حازوا على إعجاب الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، وكان من المميزين في مركز الدفاع، وأعجب الأمير عبدالرحمن بن سعود آل سعود، طريقة اللاعب مصطفى إدريس كصخرة دفاع في النادي الأهلي السعودي، وطلب إنتقاله إلى نادي النصر عام 1990م، ونوضح خلال السطور التالية السيرة الذاتية للاعب مصطفى إدريس والمرض الذي أصيب به مؤخرًا، وحقيقة خبر وفاته ومواضيع أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد للقراء .

اللاعب من مواليد عام 1964م .

حاصل على الشهادة الابتدائية ولم يكمل الدراسة بعدها .

عمل بوظيفة عسكرية لمدة 10 سنوات .

انتقل بعدها لعالم كرة القدم التي بدأها مع الأهلي السعودي في عام 1985م .

انتقل لنادي النصر عام 1990م وظل به 11 عامًا وحتى عام 2000م .

تميز اللاعب بقدرته على اللعب في عدة مراكز منها الظهير الأيمن والأيسر، وقلب الدفاع والمحور، كان يجيد ركلات الجزاء .

استطاع تسجيل الكثير من الأهداف مع نادي النصر السعودي .

تميز بلعبه الرجولي وساهم في الحصول على العديد من البطولات .

عاش مواسمه الأخيرة في دكة الإحتياط بسبب كبر سنه .

انهى مسيرته الكروية عام 2004م .

من هو اللاعب مصطفى إدريسأهم إنجازات اللاعب مصطفى إدريس

كان للاعب مصطفى إدريس العديد من الإنجازات مع نادي النصر السعودي، بسبب اتقانه في اللعب في العديد من المراكز، وكان من أنشط اللاعبين في المشاركات المحلية والدولية، ومن الإنجازات الذي حققها مع فريق النصر :

كأس دوري خادم الحرمين الشريفين في العامين المتتاليين 1993 و 1994.

حصول فريقه على كأس الاتحاد السعودي عام 1997.

الحصول على كأس الكؤوس الآسيوية عام 1998.

إحراز كأس السوبر الآسيوية عام 1998.

الفوز بكأس الخليج للأندية عامي 1995 و 1996.

الحصول على بطولتي الدوري موسمي 1994 و 1995.

ما هو مرض اللاعب مصطفى ادريس وحقيقة وفاته

أصيب اللاعب مؤخرًا بمرض السكري، والذي أثر على صحته بشكل كبير، وتسبب في بتر قدمه الأولى عام 2019م، وأكد الإعلامي على المرشود بقناة “السعودية الرياضية” أن اللاعب قد أجرى عملية مؤخرًا لبتر قدمه الثانية، وذلك بعد معناة شديدة مع مرض السكري، وأن البتر جاء نتيجة لمضاعفات المرض، مشيرًا إلى أن نادي النصر السعودي قد دعم نجمه السابق أكثر من مرة، وذلك بتخصيص جزء من عائد الحضور الجماهيري للمباريات للإسهام في تخطيه محنة مرضه، وقد نفى نادي النصر الشائعات المتداولة مؤخرًا والمتعلقة بوفاة اللاعب مصطفى إدريس، وأنه ما زال يتلقى العلاج في المستشفى العسكري .