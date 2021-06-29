العسومى يعلن إطلاق البرلمان العربى للشباب

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس البرلمان العربى، عادل العسومى، إطلاق البرلمان العربى للشباب وذلك خلال ترؤسه الجلسة العامة والأخيرة من دور الانعقاد الحالى للبرلمان العربى، والتى أقيمت بالقاعة الكبرى لجامعة الدول العربية بالقاهرة السبت الماضى.





وفى تصريحات صحيفة، أكد العسومى أن البرلمان العربى للشباب سيكون له دور كبير فى دعم قدرات البرلمانيين العرب من فئة الشباب، كما سيسعى لأن يكون مظلة تهتم بمناقشة كل ما يخص الشباب فى مختلف المجالات لضمان تحقيق التمكين الإيجابى لهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأشار العسومى إلى جميع الدول العربية سيكون لها ممثلين لها فى هذا البرلمان، وسيعقد اجتماعاته بشكل منتظم فى مختلف الدول العربية، كما سيرفع توصياته للبرلمان العربى الذى يعمل على تحقيقها والعمل بها وتعميمها على الدول العربية.

وأضاف رئيس البرلمان العربى، أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من الرؤية الاستراتيجية الشاملة والمتكاملة بشأن تفعيل هذه المبادرة على أرض الواقع، مشيرًا الى أن برلمان الشباب سيكون احدى سبل تحقيق الرؤية الجديدة للبرلمان لتبنى البرامج التى تحقق أفضل سبل التنمية المستدامة وتحقق التمثيل الحقيقى للشباب فى المؤسسات العربية للمساهمة فى صناعة القرار، وهو ما يسعى له البرلمان العربى من خلال تبنى هذه الرؤية.

وأكد العسومى على الرغبة الصادقة من البرلمان العربى لدعم الشباب العربى من خلال مناقشة القضايا والملفات التى تشغلهم على كافة المستويات لوضع الاستراتيجية الأمثل، لتفعيل دورهم الإيجابى فى المجتمعات العربية، مشددًا على أن ذلك هو ما سيساهم بشكل كبير فى تنميتهم على كافة المجالات من خلال إدماجهم بالمؤسسات التى تعمل على جانب تنمية الشباب العربى.