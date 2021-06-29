عاجل.. إسرائيل تفتتح سفارتها فى أبوظبى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن سفارتنا فى أبوظبى ستقوى علاقتنا مع الإمارات، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وقد أقيمت فى مقر السفارة فى أبو ظبى، فعالية الافتتاح حضرها وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد، ووزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، نورا الكعبي.

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