الفحص الطبي قبل الزواج بالسعودية وأهدافه وكيفية القيام به والمراكز المعتمدة

الفحص الطبي قبل الزواج بالسعودية, أحد أهم الموضوعات الواجب تناولها, وكيفية القيام بها هو أحد أهم الرد علي التساؤلات التي تشغل بال المقبلين علي الزواج. حيث إن الفحص الطبي قبل الزواج يعمل دائما علي التواصل الجيد بين المقبلين علي الزواج, لمعرفة الحالة الصحية لكل منهما, وذلك من أجل الوصول إلي تواصل اجتماعي وفكري دون وجود عقبات صحية تعيق الحياة بين الزوجين, فمن الأفضل معرفة كافة المشكلات أو العقبات الصحية قبل ارتباط كل واحد منهما بالآخر. فالزواج هو البنية الأساسية لبناء المجتمعات, وكلما كان كل من الزوجين بصحة جيدة وفي توافق صحي كان أفضل للمجتمع ككل. ولهذا فقد وجب علينا القيام بشرح تفاصيل الفحص الطبي قبل الزواج وكيفية إجراؤه والانتهاء منه خلال هذا المقال.

الفحص الطبي قبل الزواج

بعد تقديم الحلول لتمويل الزواج من خلال بعض المنتجات التمويلية المختلفة , مثل تمويل بنك التسليف وحل المشكلة المادية لتمويل الزواج .فيعد الكشف الطبي للمقبلين علي الزواج أحد أهم الخطوات اللازم اتخاذها, وذلك للاطمئنان علي صحة كل منهما والتأكد من عدم وجود أمراض وراثية لأي منهما مثل فقر الدم المنجلي والثلاسيميا. وكذلك الأمراض الأخري مثل الالتهاب الفيروسي الكبدي أ , والفيروسي ب وهي تعد من الأمراض المعدية أعاذنا الله وإياكم من جميع الأمراض. فإتمام الفحص الطبي يساعد علي العلاج أو تقديم النصيحة علي الأقل للوقاية من انتقال العدوي والأمراض. كما يساعد أيضاً في تقليل الأعباء المالية والمادية التي سيتحملها كلا الزوجين أثناء العلاج, بخلاف الأزمات النفسية والمجتمعية التي من الممكن حدوثها نتيجة الضغط النفسي.

مراكز الكشف الطبي قبل الزواج وكيفية الاستعلام عنه

أتاحت وزارة الصحة السعودية إمكانية القيام بإتمام الفحص الطبي من خلال أكثر من حوالي (131) مركزاً للصحة معتمد بجميع المدن والمحافظات بكافة أنحاء المملكة. حيث يتم استخراج شهادات صحية بنتيجة الفحص الطبي مدة صلاحيتها (6) أشهر من تاريخ الكشف, ولهذا وكنوع من النصيحة فيجب البدء في إجراءات الكشف الطبي للزواج قبل الزواج بمدة لا تقل عن (3) أشهر. وفي حالة انتهاء الصلاحية فإنه يجب علي الراغبين في الزواج في عمل الكشف الطبي جديد معتمد. ويمكن تحديد موعد لإجراء الفحص الطبي عبر تطبيق موعد أو الاتصال علي الرقم المجاني (937).

أما في حالة كون أحد الزوجين خارج المملكة العربية السعودية فيتعين عليه تقديم ما يفيد من عدم إصابته بأي من الأمراض السابق ذكرها, علي أن يكون الفحص الطبي من أحد المراكز المعتمدة والتي سيتم مراجعتها بواسطة السفارة السعودية ببلد الإقامة. وكذلك لمعرفة نتيجة الفحص فإنه سيتم إرسال رسالة نصية علي هاتف المحمول مدرج بها رقم الشهادة الصحية الخاصة بفحص الزواج ورابط الاستعلام عنه.