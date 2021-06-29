خطوات طلب خطاب التاهيل الشامل للحصول علي الدعم المستحق

يحظى العديد من ذوي الإعاقة باهتمام المملكة، فقد عملت على توفير كافة سبل الراحة لهم، وكذلك عملت على تذليل كافة الصعاب والعقبات أمامهم، كما أنها تعمل على تقديم كافة الدعم من أجل أن ينالوا عيشة كريمة ومتيسرة، ومن هنا يتم تقديم التأهيل الشامل لهم، وقد وضعت الحكومة عددًا من الشروط، التي يتوجب أن تتوفر في الشخص صاحب الإعاقة، وذلك من أجل الحصول على إعانة التأهيل الشامل.

التأهيل الشامل

تقوم الحكومة السعودية بتقديم الدعم والإعانات المادية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تبدأ تلك المعونة من 4 ألاف ريال سعودي، لتصل حتى 20 ألف ريال، ويرتبط المبلغ المقرر لكل شخص حسب درجة الإعاقة التي لديه، حيث أن هناك إعاقات مثل العيوب الخلقية، أو ضعف الإبصار وكذلك البتر لأي سبب من الأسباب، كما تتمثل أيضًا الإعاقات الموجودة في المرض النفسي والعقلي، والشلل الرباعي والثلاثي، وأيضًا التوحد والصرع، وكذلك الإعاقات السمعية والحسية.

طلب خطاب التاهيل الشامل

يمكن للأشخاص من أصحاب الإعاقات المختلفة، أن يقوموا بالحجز للحصول على خطابات التأهيل الشامل، حيث تتمثل تلك الخطوات التالية :

الدخول ألًا للحجز من خلال الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوب للشخص، من رقم الهوية، وكذلك رقم المستفيد.

بعد ذلك علينا القيام بتحديد نوع الإعانة المطلوبة، والقيام باستكمال البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات، علينا أن نقوم بالضغط على عرض.

يمكن للأشخاص الذين يودون الحصول على طلب تقرير تأهيل شامل، أن يتقدموا بطلب إعانة، وذلك وفق الشروط التي حددتها الوزارة.

في حال إذا ما كان الطلب المقدم متوافقًا مع شروط الوزارة، فإن الطلب سيتم الموافقة عليه، أما في حالة عدم المطابقة فإنه يتم رفضه.

مع طباعة خطاب للتمكن من التوجه للمستشفي وتقييم حالة الإعاقة، ومدي استحقاقه للدعم المقدم.

التأهيل الشامل

يمكن ذوي الإعاقة التمتع بعدد من المميزات، التي قام القانون بتحديدها لهم، حيث تتمثل في مجموعة من الحقوق، تكون عبارة عن :