التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات عن طريق النت

تهتم السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير كافة سبل الراحة والتسهيل على مواطنيها من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي خاصة المطلقات، وذلك من خلال الوقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، حيث يمكن للمطلقات أن يقمن بالتسجيل، وكذلك الاستعلام عن البيانات الخاصة بالمستفيدين من خدمة الضمان الاجتماعي، كما يمكنهم أيضا الاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي الذي يتم تقديمه من خلال المملكة، يهدف في المقام الأول لتوفير سبل العيش والحياة الكريمة، حيث تختص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل على تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن التسهيل من خلالها على المطلقات من أجل الاستعلام عن الخدمات المختلفة والحصول علي الدعم المستحق لهم، التي تسعي الوزارة لتقديمها لكافة المطلقات، التي ليس لهن عائل، ويبحثن عن فرص معيشية متميزة، ومن هنا يمكن لكل من يبحث عن التسجيل في الضمان، أن يتعرف على الخطوات التي يمكن القيام بها، كما يجب أن تتوفر في الشخص العديد من الشروط لذلك.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

يحق لمن بلغ سن الشيخوخة، أو اليتامى والنساء اللواتي لا عائل لهن، وكذلك الأسر التي لا يوجد لهن عائل، وكذلك المطلقات، أن يتقدمن للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وقد قامت الوزارة علي عمل تعديلات جديدة فيما يخص المستفيدين حيث سمحت للموظف إمكانية الحصول علي الدعم وفقا لمجموعة من الشروط، حيث أن هناك عدد من الخطوات يمكن القيام بها للتسجيل :