كيف اعرف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي

يسعي الكثير من الأشخاص للتعرف على رقم الضمان الخاص بهم، حيث يوجد العديد من الطرق التي تمكنهم من ذلك، وتأتي أهمية رقم الضمان في أنه يمكن أن يدخل الشخص للتعرف على الخدمات المختلفة، وذلك من خلال البيانات التي تتضمنها المؤسسة الخاصة بالضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، التي تتبع بدورها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي من المؤسسات التي تعمل على تقديم المساعدات المختلفة لأبناء المملكة.

ما هو رقم الضمان للمستفيد

الضمان الاجتماعي في السعودية تم العمل به منذ العام 1382 هجرية، حيث كان الهدف الأساسي إنشاء العديد من المشاريع التنموية التي تقدم المساعدات للأشخاص والذين قد يواجهون مشاكل في حياتهم من حيث المعيشة، ومواجهة أعباء الحياة القاسية، كما تهتم تلك المؤسسة بتوفير سبل الحياة الكريمة، ومن هنا يتم تزويد كل شخص مستفيد من خدمات الضمان برقم خاص يمكنه أن يستعلم من خلاله على ما يتم تقديمه من مساعدات، كما يمكن للشخص أن يستفيد من بعض الخدمات الأخرى التي تقدمها الضمان، وتسهيلًا على المواطنين فإن الضمان يعمل على توفير رقم للتواصل من خلاله، يمكنهم أن يتصلوا على الرقم المخصص للحصول على الخدمات المختلفة والمطلوبة.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق استخدام رقم الهوية الخاص بالشخص، حيث تتمثل تلك الخطوات التالية :