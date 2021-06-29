وزير خارجية اليمن: وقف النار الشامل أهم خطوة إنسانية يجب إتمامها

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى أحمد عوض بن مبارك، إن وقف إطلاق النار الشامل أهم خطوة إنسانية يجب إتمامها ليتم بعدها معالجة كافة القضايا والذهاب إلى مفاوضات الحل الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.
وأكد بن مبارك خلال لقائه السفير الفرنسى لدى اليمن جان مارى صافا فى الرياض، انفتاح حكومة بلاده وتعاملها بمرونة مع كافة الجهود المبذولة لإحلال السلام فى اليمن، متهماً ميليشيا الحوثى بعرقلة جهود إحلال السلام واستمرار عدوانها على مأرب وارتفاع وتيرة انتهاكاتها بحق المدنيين والنازحين.
وأشار وزير الخارجية اليمنى إلى زيادة استهداف الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، للأعيان المدنية والمناطق السكنية بالصواريخ الباليستية، مضيفاً بأن ذلك جاء نتيجة لعجزها التام عن تحقيق أى مكاسب فى جبهات القتال.
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