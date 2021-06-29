الجامعة العربية تدين هدم المنازل فى القدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - أعربت جامعة الدول العربية، عن إدانتها للهجمات الشرسة الممنهجة التى تنفذها إسرائيل فى حى البستان ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، واصفة إياها بـ "سياسة تمييز وفصل عنصرى وتطهير عرقى للفلسطينيين".





وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على فى تصريح صحفى اليوم، من استمرار تنفيذ مخططات الاقتلاع والتهجير التى تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلى لتسهيل مشاريع الاستيطان والضم والتهويد فى سلوان والشيخ جراح وغيرها من المناطق والاحياء الفلسطينية المهددة بالهدم والتهجير.

وحمل إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير لإشعال وتوتير الموقف من جديد، ضاربة عرض الحائط بموقف المجتمع الدولى الرافض لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس.

كما أدان "أبو علي" السياسات والممارسات الإسرائيلية المتواصلة فى المدينة، بما فيها اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه، مؤكدا إمعان سلطات الإحتلال الإسرائيلى وإصرارها على مواصلة هذه الاعمال الإجرامية بحق الشعب الفلسطينى وممتلكاته وأراضيه ومقدساته واستخفافا بالقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ومواقف دول العالم المنددة بهذه السياسات، غير آبهة بالإدانات والمناشدات الدولية.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلى أقدم صباح اليوم على تنفيذ تهديداتها وهدم منشأة اقتصادية فى حى سلوان من بين 17 منزلا مهددا بالهدم فى الحى والتهجير القسرى لساكنيه بعد انقضاء المدة التى أمهلها الاحتلال للمواطنين بهدم منازلهم ذاتيا، حيث إن هناك 1550 مواطنا ما زالوا مهددين بالتهجير القسرى والتشريد من منازلهم فى حى الشيخ جراح والبستان، إلى جانب 86 منزلا مهددا بالاستيلاء عليه فى بطن الهوى تحت مزاعم واهية.