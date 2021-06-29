وزير خارجية ألمانيا: مستعدون لمناقشة حماية براءات اختراع لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال ماس، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين فى مدينة ماتيرا الإيطالية، اليوم الثلاثاء: "أرى أنه يجب التحدث من حيث المبدأ عن إلغاء براءات الاختراع بالنسبة للقاحات"، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن ذلك سيكون نقاشًا رسميًا وطويلاً للغاية.

كما شدد وزير الخارجية الألمانى على أنه يجب الاهتمام الآن بتحسين سلاسل التوريد وتوسيع نطاق مرافق الإنتاج فى الدول الفقيرة، قائلاً: "لا يتم المساعدة حاليا إلا بما يسير بشكل سريع".