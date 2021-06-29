الجيش الليبى: لا صحة لما يتردد عن الهجوم على قاعدة الويغ العسكرية

جدة - نرمين السيد - نفى الناطق الرسمى باسم الجيش الوطنى، اللواء أحمد المسمارى، اليوم الثلاثاء، صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى، من أخبار حول هجوم على قاعدة "الويغ العسكرية"، جنوبى مدينة القطرون، والقريبة من حدود ليبيا مع النيجر وتشاد.





وفى بيان له، اعتبر المسمارى أن ما نقله موقع "218" الليبى هو أخبار مغرضة، وقال: "إن العميد ركن محمد الخازمى، ضابط عمليات قوة عمليات الجنوب، أكد أن الحدود الجنوبية والمطارات كافة، تحت سيطرة القوات المسلحة وحمايتها". كما أوضح الناطق باسم الجيش، أن الغرض من هذه الشائعات هو التشويش على العملية الأمنية لتأمين المنطقة الجنوبية وفرض الأمن وسيادة الدولة على كامل المنطقة الجنوبية. وشدد المسمارى على أن العملية العسكرية مستمرةٌ فى الجنوب بتعليمات ومتابعة من القائد العام للجيش وغرف العمليات العسكرية المختصة.

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