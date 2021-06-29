currently موعد نتائج البكالوريا سوريا moed.gov.sy وخطوات الاستخراج برقم الاكتتاب

موعد نتائج البكالوريا سوريا والتي أنهى طلاب الثالث الثانوي الامتحانات النهائية فيها منذ أيام قليلة وبدأ الطلاب بمتابعة أخبار موقع وزارة التربية والتعليم لمتابعة بيانات السيد الوزير، حيث يكون موعد الإعلان عن النتائج يتم عمل مؤتمر صحفي يقوم فيه بإعلان أسماء الأوائل ونسب النجاح هذا العام ومدى نجاح الوزارة بالخروج بالنتائج بنجاح في هذا العام.

بيانات السيد الوزير عن النتائج

ويقوم وزير التعليم في كل عام باعتماد نتائج البكالوريا في احتفاء كبير وعرس تعليمي كبيرن حيث يقوم بعمل مؤتمر صحفي على القناة الرسمية بالتلفزيون السوري يقوم فيها بالإعلان عن عدد من الأشياء التي تهم الطلاب ومنها:

نسب النجاح بين الطلاب في الأقسام العلمية والأدبية.

يتم مقارنة نسب النجاح هذا العام بالنسب الشبيهة في العام السابق.

يقوم السيد وزير التعليم بعرض أسماء الأوائل في القسمين العلمي والأدبي.

يتم أيضا استعراض كيفية انتهاء الامتحانات ومدى المجهود الذي قامت وزارة التعليم ببذله للخروج بها بهذا النجاح.

بعد أن يقوم وزير التعليم بالمؤتمر الصحفي يتم تفعيل رابط استخراج النتائج لاستخراج ارقام الطلاب بأرقام الاكتتاب.

تتيح الوزارة حق تقديم التظلمات للطلاب بعد يومين من الإعلان عن النتائج.

موعد نتائج البكالوريا سوريا 2020

أنهى الطلاب في الثانوية العامة السورية أو البكالوريا في جميع المحافظات السورية الامتحانات النهائية لهم في عام 2020 في 22 يونيو 2021 بنجاح كبير، وذلك لكل من القسمين العلمي والأدبي، وبدا البحث بعدها على الفور عن موعد لإعلان عن النتائج، وقد مر حوالي أسبوع على انتهاء الامتحانات ويتوقع أن يتم الإعلان عنها في الثلاثين من يونيو 2021 عبر رابط نتائج وزارة التعليم السورية، وقد قامت الوزارة منذ فترة قليلة بالإعلان عن نتائج التاسع السورية برقم الاكتتاب، وقد أتاحت أيضا تقديم التظلمات على النتائج للطلاب على أن يتم الرد على التظلمات جميعها في خلال أسبوعين.

تبدا خطوات استخراج النتائج بالدخول على الرابط الرسمي لنتائج طلاب سوريا. يقوم الطالب بالاستعلام عن النتائج برقم الاكتتاب. يتم كتابة الفرع (علمي – أدبي). يقوم بالبحث. تظهر النتائج في حال تم تفعيل رابط الموقع.

خطوات استخراج نتائج الطلاب