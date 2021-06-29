إعلام لبناني: مجموعة كوماندوز إسرائيلية حاولت اختطاف راع وسرقت قطيعه

دوت الخليج :- أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "مجموعة كوماندوز من الجيش الإسرائيلي حاولت اختطاف راع في مزارع شبعا وفشلت، فيما سرقت قطيعه الذي يقدر بما يقارب 400 رأس".

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن "مجموعة كوماندوز من جيش العدو الإسرائيلي حاولت ظهر اليوم إلقاء القبض على الراعي حسن زهرا في محلة الشحل في مزارع شبعا وخارج الخط الأزرق".

وأشارت إلى أن "الراعي تمكن من الفرار فيما استولت المجموعة على قطيع الماعز والذي يقدر بما يقارب 400 رأس".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"