مناورات بحرية أوكرانية أميركية فـي البحر الأسود

كييف ـ د.ب.ا: بدأت الاثنين تدريبات بحرية مشتركة دولية بين الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، على الرغم من الانتقادات من جانب روسيا.

ويشارك على مدار أسبوعين جنود وبحارة من أوكرانيا وأميركا ونحو 30 دولة في مناورات سي بريز البحرية في شمال غرب البحر الأسود.

وقد بثت البحرية الأوكرانية مقطع فيديو لبدء المناورات، التي تقام دوريا منذ عام 1997.

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