باكستان تخشى موجة تفش أخرى الشهر المقبل

إسلام آباد ـ د.ب.ا: أعلنت باكستان تسجيل 20 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما تعد أدنى حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ بدء موجة التفشي الثالثة للفيروس. وتعد حصيلة الوفيات اليومية أدنى حصيلة يتم تسجلها منذ أربعة أشهر. وكانت باكستان قد سجلت آخر حصيلة وفيات منخفضة بالفيروس في 21 فبراير الماضي وبلغت 16 حالة وفاة. وأفاد المركز الوطني للقيادة والعمليات بأنه تم تسجيل 914 حالة إصابة بفيروس كورونا، بعد إجراء 44 ألفا و 496 اختبار فيروس كورونا في أنحاء باكستان خلال 24 ساعة.

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