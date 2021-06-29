العراق يتحدث عن مراحل متقدمة فـي الحوار مع واشنطن لانسحاب القوات القتالية

بغداد ـ د.ب.أ: أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي أن الحكومة وصلت لمراحل متقدمة بملف انسحاب القوات القتالية الأميركية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، خصص لمناقشة تداعيات القصف الأميركي الذي طال موقعاً على الحدود العراقية السورية، كما ناقش استهداف المجرمين والمخربين والجماعات الإرهابية محطات توليد الطاقة الكهربائية وأبراج نقلها”.

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