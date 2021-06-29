عدم أخذ اللقاح قاسم مشترك لـ99% من وفيات أميركا .. و«دلتا» ترجئ رفع القيود

■ الهند تعلن حزمة تركز على الصحة والسياحة

■ تونس ترصد 18 إصابة بـ «دلتا» وسط وضع وبائي متدهور

■ هونج كونج تحظر الرحلات القادمة من بريطانيا

■ حزمة دعم بماليزيا بـ 36 مليار دولار مع تمديد الإغلاق

■ الفلبين تتعهد بتحسين بروتوكولات التطعيم

واشنطن ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أظهرت دراسة جديدة مدى فعالية اللقاحات بعد تحليلها لبيانات الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث اشتركت 99 في المئة من حالات الوفاة بالجائحة في الولايات المتحدة بشيء واحد، وهو عدم تلقي اللقاح. ووفقا لموقع “ساينس ألرت” المتخصص بنشر الدراسات والأبحاث العلمية، فإن من بين 18000 حالة وفاة، كان هناك 150 شخصا تم تطعيمهم بالكامل أي 0.8 في المئة فقط. وفي حين تم إدخال أكثر من 853000 إلى المستشفى بسبب كوفيد ـ19 في مايو الماضي، كان أقل من 1200 منهم أو حوالى 0.1 في المئة من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، وذلك وفقا للبيانات المتوفرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

بدورها، قالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن اللقاحات “فعالة بنسبة 100 في المئة تقريبا”، معتبرة أنه “يمكن الوقاية من كل حالة وفاة بين البالغين بواسطة التطعيم” يأتي ذلك فيما أرغمت المتحورة “دلتا” التي ظهرت للمرة الأولى في الهند بعض الدول على مراجعة استراتيجياتها مع فرض تدابير مشددة لمكافحة الوباء أو إرجاء رفع القيود. آخر هذه الدول كانت جنوب إفريقيا التي سجّلت 1,9 مليون إصابة بينها 59900 وفاة. فقد أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الأحد فرض قيود جديدة.. وقال رامابوزا “نواجه موجة مدمرة يدل كل شيء على أنها ستكون أسوأ من سابقاتها”، معلناً “حظر كل التجمعات، سواء في الداخل او الخارج، باستثناء الجنازات التي يسمح لخمسين شخصا كحد أقصى بالمشاركة فيها”. بالمقابل تواصل إيطاليا رفع القيود. ويُتوقع إلغاء حظر التجوّل الاثنين في وادي أوستا، المنطقة الإيطالية الوحيدة حيث كان لا يزال سارياً،

كما أن وضع الكمامات لم يعد إلزاميّاً في الخارج، باستثناء في الأماكن المكتظة. لكن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا أكد أن “المعركة لم تكسب بعد”، مشيراً إلى النسخ المتحوّرة شديدة العدوى خصوصاً “دلتا”. كما قامت السويد بتخفيف القيود المفروضة لاحتواء الفيروس. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينجرين في ستوكهولم ابتداء من الخميس المقبل، يمكن للحياة أن تعود بنسبة ما لما كانت عليه قبل الجائحة”.

وسيُسمح لمزيد من الأشخاص بالمشاركة في الفعاليات مجددا، كما سيمكن للمطاعم البقاء مفتوحة لفترة طويلة. كما سُمح لعدد أكبر من الأشخاص الجلوس سويا على طاولة واحدة. من جانب آخر كشفت الهند عن العديد من المخططات الجديدة، بما في ذلك تلك التي تركز على الصحة والسياحة، لتعزيز الاقتصاد وتوفير الإغاثة للشركات التجارية المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19). وأعلنت وزيرة المالية الاتحادية نيرمالا سيتارامان أن الحكومة ستوسع خطة الائتمان الطارئ للشركات الصغيرة الى 5ر4 تريليون روبية (6ر60 مليار دولار) من الحد السابق وهو 3 تريليونات روبية .

وأضافت أن الحكومة ستقدم أيضا ضمانات بقيمة 1ر1 تريليون روبية في شكل قروض للقطاع الصحي والبنية التحتية الطبية التي ضربتها الجائحة. وفي تونس أعلنت وزارة الصحة الكشف عن 18 إصابة بسلالة «دلتا الهندية» المتحورة لفيروس كورونا المستجد ، في ظل تفشي سريع للوباء في عدة مناطق. وقالت الوزارة ، في بيان صحفي إن سبع إصابات بسلالة “دلتا” تم رصدها في ولاية القيروان أكثر المناطق تضررا بالوباء، حيث تشهد نسبة إصابات تفوق 400 لكل 100 ألف ساكن ما يجعلها في مستوى إنذار “مرتفع جدا”. وتم الكشف عن باقي الإصابات في ولايات سليانة والمنستير، وتونس الكبرى (تضم العاصمة وثلاث ولايات مجاورة لها). وتشهد تونس تفشيا خطيرا للفيروس بلغ في المعدل قرابة 3500 إصابة يوميا خلال أسبوع، وحذرت الوزارة من خطر السلالات المتحورة على حياة المواطنين.

وتعاني المستشفيات العمومية ، المتداعية في معظمها، في أغلب أنحاء تونس من ضغط شديد ونسبة إشغال تجاوزت طاقة الاستيعاب القصوى، وفق بيانات وزارة الصحة. كما أعلنت الحكومة في هونج كونج أنها ستحظر كافة رحلات طيران الركاب القادمة من بريطانيا اعتبارا من الخميس القادم، واصفة الوضع الوبائي بأنه “شديد الخطورة”، وذلك رغم قيامها بتخفيف متطلبات الدخول للأشخاص القادمين من مناطق أخرى حول العالم. وكشفت ماليزيا عن حزمة جديدة بقيمة 150 مليار رينجيت (36 مليار دولار) لدعم الأفراد خلال الإغلاق الوطني الذي جرى تمديده في ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن رئيس الوزراء محي الدين ياسين القول في خطاب متلفز إن الحزمة تتضمن ضخا ماليا مباشرا بقيمة عشرة مليارات رينجيت، فضلا عن مساعدات نقدية مباشرة بقيمة عشرة مليارات رينجيت للأفراد. ويمثل هذا الإعلان الحزمة التحفيزية الرابعة التي تعلنها الحكومة هذا العام.

كما يأتي بعد يوم واحد من إعلان محي الدين أن ماليزيا ستظل خاضعة للإغلاق، المفروض منذ الأول من يونيو- بعدما سجلت 5586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد، أي فوق مستوى الأربعة آلاف حالة الذي حددته الحكومة لتخفيف القيود.