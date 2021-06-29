أخبار اليمن : “الضرائب” تحذر من التعامل مع العملة المزورة

“الضرائب” تحذر من التعامل مع العملة المزورة
وجهت مصلحة الضرائب، مدراء عموم الوحدات التنفيذية وفروعها ومدراء مكاتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات ومندوبي ومسؤولي التحصيل بعدم التعامل مع العملة المزورة.
وحذرت المصلحة في بيان صادر عنها من التعامل مع العملة التي أقدم العدوان ومرتزقته على تزويرها والالتزام بما جاء في بيان البنك المركزي الصادر بتاريخ 22 يونيو 2021.
وأكدت المصلحة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعامله بالعملة المزورة.. داعية كافة العاملين في مجال التحصيل إلى تحري الدقة أثناء استلامهم للفئات النقدية وفحصها جيدا.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام بتعليمات المصلحة والبيان الصادر عن البنك المركزي وتعميم وزارة المالية بهذا الخصوص، وفي حال اكتشاف أي مخالفة أو استلام عملات مزورة يتم الاتصال بالرقم المجاني 8000033.
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