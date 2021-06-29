اليمن: مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين فى قصف حوثى على مأرب

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى له، اليوم الثلاثاء، قال المجلس المحلى لمدينة مأرب: "أطلقت مليشيا الحوثى صاروخين باليستيين، استهدفا حيين سكنيين وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل، وإصابة 10 آخرين".
وكان الحوثيين شنوا هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة استهدفت مواقع متفرقة فى مدينة مأرب الغنية بالنفط والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ما أسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين.
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