الرئيس الإيرانى الجديد يؤدى اليمين الدستورسة فى 5 أغسطس

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة فارس الإيرانية، أوضح عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى على رضا سليمي، إنه "بإيعاز من رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، تم تعيين على محمد قلى ها، رئيساً للجنة مراسم أداء رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية، لغرض التنسيق وتشكيل اللجان اللازمة فى هذا المجال".

وحصل رئيسى فى الانتخابات التى جرت 18 يونيو الجارى، على 17 مليونا و950 ألف صوت من أصل 28.6 مليونا من أصوات المقترعين، بنسبة اقتراع بلغت 48.8 %، وهى الأقل منذ انتصار الثورة الإيرانية.