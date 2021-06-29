فلسطين: هدم المنازل فى حى البستان امتداد لجرائم حكومة الاحتلال السابقة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن عملية هدم المنازل فى حى البستان استكمال لجرائم الاحتلال ضد المقدسيين وامتداد لعملية التطهير العرقى واسعة النطاق ضد المواطنين التى مارستها الحكومات الإسرائيلية السابقة، وتستكملها الحكومة الحالية.





وأضافت الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الهدم إمعان إسرائيلى فى تهويد المدينة المقدسة، وتغيير هويتها ومعالمها وفقا لرواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية، ودليل على الوجه الحقيقى لحكومة "بينت-لبيد" باعتبارها حكومة استيطان ومستوطنين.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلى أقدم صباح اليوم على تنفيذ تهديداته وهدم منشأة اقتصادية فى حى سلوان من بين 17 منزلا مهددا بالهدم فى الحى والتهجير القسرى لساكنيه بعد انقضاء المدة التى أمهلها الاحتلال للمواطنين بهدم منازلهم ذاتيا، حيث إن هناك 1550 مواطنا ما زالوا مهددين بالتهجير القسرى والتشريد من منازلهم فى حى الشيخ جراح والبستان، إلى جانب 86 منزلا مهددا بالاستيلاء عليه فى بطن الهوى تحت مزاعم واهية.