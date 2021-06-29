رابط اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2021 خطوات الاستعلام عن النتائج عبر emis.moe.gov.jo

اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2021، ينتظر طلاب المرحلة الابتدائية 2021 في المملكة الأردنية، موعد صدور نتائج الفصل الدراسي الثاني ، وذلك بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم بالأردن اقتراب موعد الكشف عن النتائج عبر منصة أوبن ايمس التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية بالأردن لتوفير الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور بشكل الكتروني، وفقاً للخطة المتبعة في جميع دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد نجحت تلك المنصة بالفعل في تقديم جميع الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطلاب بسهولة ويسر وساعدت على استكمال العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا، والآن يستطيع الطلاب الدخول على منصة أوبن إيمس الإلكترونية والاطلاع على درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، هذا ومن خلال السطور القادمة سوف تتعرفون على كافة التفاصيل الخاصة بالتعرف على النتائج.

اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2021

أطلقت وزارة التربية الأردنية منصة اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2021، ليتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم الفصلية والنهائية لهذا العام الدراسي بشكل الكتروني، وكان ذلك ضمن جهود الحكومة في المملكة الهاشمية للحفاظ على صحة وسلامة ابناءها من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وجدير بالذكر أنه أدى الطلاب امتحاناتهم الفصلية العام الماضي عبر منصة درسك الإلكترونية للتعليم عن بعد والتي ساهمت بشكل أساسي في استكمال العام الدراسي ونجاحه، ومن خلال الفقرة التالية سوف تتعرفون على الخطوات التي يجب اتباعها للتعرف على عرمات الطالب بشكل الكتروني من خلال منصة اوبن ايمس.

رابط منصة اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2021

لكي يتمكن الطلاب من معرفة معدلاتهم لهذا العام من خلال اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2021، لابد من اتباع عدد من الخطوات لتظهر لهم تفاصيل النتيجة بكل سهولة، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:-

يقوم المستعلم بالدخول اولا على منصة اوبن ايمس OpenEames من هنا .

. ومن ثم يقوم بملء كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مع ادخال اسم المستخدم و كلمة المرور.

بعد ذلك يقوم بالضغط على دخول.

ومن ثم النقر على أيقونة الملف الشخصي ثم الملف الأكاديمي.

وأخيراً عليه بالضغط على أيقونة تقرير التقويم الشهري، ليقوم الموقع بتحميل العلامات الخاصة بالطالب على الفور.

قامت وزارة التربية الأردنية منصة اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2021، ليتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم الفصلية والنهائية لهذا العام الدراسي بشكل الكتروني، وكان ذلك ضمن جهود الحكومة في المملكة الهاشمية للحفاظ على صحة وسلامة ابناءها من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد، ولذلك قدمنا لكم من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني كافة التفاصيل للتمكن من الاستعلام عن النتائج.