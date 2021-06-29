10 وفيات و605 إصابات جديدة بكورونا في الاردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و605 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

ووفق الموجز الإعلامي الإحصائي الصادر عن الوزارة بخصوص مستجدات الحالة الوبائية، فقد ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9737 حالة والإصابات إلى 750389 حالة.

كما بلغت النسبة الإيجابية 3.36% من إجمالي الفحوصات المجرية للكشف عن فيروس كورونا والبالغ عددها قرابة 18 ألف فحص مخبري.

وتوزعت الإصابات على المحافظات كالآتي: العاصمة 267، الزرقاء 135، المفرق 27، البلقاء 21، معان 20، عجلون 12، العقبة 11، الكرك 10، مادبا 10، الطفيلة 7، جرش 7، الرمثا 5.