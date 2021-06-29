رئيس جمعية مصارف لبنان: لم يفلس أى بنك حتى اليوم والودائع لم تضيع

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، إنه لم يفلس أى بنك فى لبنان حتى اليوم، ولم تضيع أى وديعة، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية هى التى تحتجز الأموال عبر قرارها بعدم دفع ديونها.





وأضاف صفير - فى كلمة له عقب انتخابه اليوم رئيسًا لجمعية مصارف للبنان للمرة الثانية على التوالى - أن المصارف لم تبدد أموال المودعين.

وحمل صفير الدولة بسوء إدارتها - على حد ما ورد بكلمته - مسئولية انهيار سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى، حيث فقد أكثر من 91 % من قيمتها مما تسبب فى خسائر على قيمة الودائع.

ودعا صفير لتكاتف أعضاء جمعية المصارف مع المودعين لخوض غمار المرحلة المقبلة بيد واحدة لِمَصلحة لبنان، معبرًا عن الأسف لما آلت إليه الأوضاع فى لبنان خاصة بعد الاعتداء الذى تعرض له أحد المصارف ورفضها الاستهداف المستمر للمصارف وموظفيها.

وأوضح أن أزمة لبنان أتت بعد سَنوات من التأخير فى القيام بِأَى إصلاحات حقيقية.