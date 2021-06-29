بالتفاصيل.. ما هو برنامج الريف وشروط القبول بالسعودية

ما هو برنامج ريف؟ من الأسئلة الهامة التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية بإطلاق بوابة ريف الإلكترونية، وذلك من أجل خدمة المستفيدين من برنامج دعم الفريق، حتى يتمكنوا من التسجيل والتقديم على الدعم المادي الذي يساهم في تنمية الأنشطة الزراعية، وقد وضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية أن برنامج دعم الريف يهدف إلى تحسين القطاع الريفي والزراعة، ولذلك نعرض في مقال اليوم كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج ريف بالمملكة العربية السعودية.

ما هو برنامج ريف؟

برنامج ريف هو أحد برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية، من أجل مساعدة المواطنين وتحسين القطاع الزراعي، ويهدف البرنامج إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين، ويتم من خلاله زيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين الحياة، ويتم استقبال طلبات المستفيدين عبر البوابة من قبل جميع القطاعات المختلفة التي يستهدفها هذا البرنامج، ويستهدف برنامج ريف متخصصين تربية النحل، و المحاصيل البعلية والفاكهة، ومنتجي البن العربي، والورد، حتي يتم بعد ذلك مساعدتهم من خلال تقديم الدعم المادي وبعض برامج تطوير الزراعة.

برنامج دعم الريف في السعودية

يستهدف هذا البرنامج عدد من القطاعات التابعة للإنتاج الزراعي، وذلك من خلال توفير 8 برامج فرعية خاصة بكل قطاع، وفيما يلي نذكر لكم أسماء برامج التطوير:-

تطوير تصنيع وتسويق البن العربي.

تطوير تربية النحل وإنتاج العسل.

تنمية الزراعة وتجارة الورد.

وتطوير تسويق الفاكهة.

تعزيز قدرات الصيادين ومس تزرعي الأسماك.

تطوير قطاع صغار مربي الماشية.

وتطوير زراعة المحاصيل البعلية.

تطوير القيمة المضافة والأنشطة الزراعية التقليدية.

شروط القبول في برنامج دعم الريف

تم وضع عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم برنامج ريف، ولذلك سنذكر في السطور التالية شروط القبول في برنامج دعم الريف: