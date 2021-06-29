متى موعد إجازة عيد الأضحى 1442- 2021 للموظفين قطاع الحكومي والخاص (الموارد البشرية)

إجازة عيد الأضحى المبارك 1442- 2021، من أكثر الأمور التي يبحث عنها الموظفين في المملكة العربية السعودية، هي موعد إجازة عيد الأضحى للعام الحالي، خاصة أنه سيصدر بيان توضيحي لموعد إجازة عيد الأضحى لموظفين القطاعات الحكومية والخاصة، حيث ستقوم وزارة الموارد البشرية وأيضا الخدمة المدنية بحديد موعد الإجازة الرسمية والتي ينتظرها الجميع.

ويعد عيد الأضحى أو عيد الحج، هو اليوم العاشر من أيام شهر ذي الحجة وكما يسمى بيوم النحر أو العيد الكبير، حيث يقوم معظم المسلمين بذبح الأضحية تأسياً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك سيدنا ابراهيم عليه السلام الذي رأي رؤية بأنه يذبح أحد أبناه، ومن هنا جاءت تسمية يوم عيد الأضحى نسبة لتلك الحادثة الشهيرة.

إجازة عيد الأضحى المبارك

وبعد انتهاء إجازة عيد الفطر، ينتظر جميع الموظفين والموظفات الإجازة الرسمية الثانية، وهي من الإجازات المدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ووفقاً لما تم العمل به مسبقاً، تبدأ إجازة موظفي القطاع الحكومي بداية من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتستمر حتى يوم الخامس عشر من ذي الحجة، لذلك بعد أن يتم إعلان المحكمة العليا عن بداية شهر ذي الحجة ستوضح وزارة الخدمة المدنية موعد إجازة العيد الكبير وما سيوافقها من أيام.

موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي 1442

ويتم تحديد أيام إجازة عيد الأضحى أو كما يسميه البعض عيد الحج أو العيد الكبير، بعد أن تعلن المحكمة العليا عن نتيجة تحرى رؤية هلال ذو الحجة، إلا أن بعض الحسابات الفلكية التي قام بها خبراء الفلك والطقس والمعاهد الفلكية، أوضحت موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي:

من المتوقع أن يوافق يوم الخامس من ذو الحجة 1442 يوم الخميس 15 يوليو 2021 ميلاديًا، وتستمر إجازة عيد الأضحى لمدة عشرة أيام، ليعود الموظفين إلى الدوام في يوم السادس عشر من ذي الحجة 1442، والتي يوافق يوم الإثنين الموافق 26 يوليو 2021.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

ويعد القطاع الخاص من أهم القطاعات في السعودية، وعادة ما تختلف أيام الإجازات الرسمية كالأعياد باختلاف المؤسسات والشركات، وبدورها تقوم وزارة الموارد البشرية بتوضيح مواعيد الإجازة لموظفين القطاع الخاص أيضاً بعد الرؤية الشرعية للهلال، وحسب ما يتم سنوياً تبدأ إجازة عيد الأضحى في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وتنتهي في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة.

أما فلكياً، فمن المتوقع أن تبدأ في اليوم الثامن من ذي الحجة الموافق يوم الأحد 18 يوليو 2021، وتنتهي يوم 16 من ذي الحجة الموافق الإثنين 26 يوليو.